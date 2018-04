Deelnemers huiskamerconcerten op stadhuis ontvangen 20 april 2018

Stad Roeselare zet in op huiskamerconcerten met voor elk wat wils. Deze concerten vinden plaats bij Roeselarenaars thuis of in een gelijkaardig intiem decor. Het doel van dit project is enerzijds muzikanten een plaats bieden waar ze hun talent kunnen tonen en anderzijds bewoners aanzetten om hun woning open te stellen als podiumplek voor muziekbeleving. Halfweg december werd een oproep naar muzikanten en huiskamereigenaars gezocht, wat resulteerde twéé weekends vol huiskamerconcerten. Daarom krijgen de concerten nu al een vervolg van vrijdag 27 tot en met zondag 29 april.





Om warm te lopen kwamen alle muzikanten en mensen die hun woning open stellen nu al eens samen op het stadhuis.





(CDR)