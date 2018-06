Debat over toekomst van Krottegem 07 juni 2018

02u47 0

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 organiseren de Krottegemse Ransels op donderdag 14 juni om 20 uur in zaal De Kiem een debat over de toekomst van Krottegem. Alle lijsttrekkers hebben hun komst bevestigd. Alle Groot-Krottegemnaars krijgen via de website www.krottegem.org de kans op voorhand vragen in te dienen, die dan door moderator professor Herwig Reynaert, decaan van het Centrum voor Lokale Politiek van de UGent, zullen gebundeld worden. Diegenen die geen toegang hebben tot elektronische media kunnen hun vraag op papier bussen bij Coiffure Jean-Pierre, Spanjestraat 52.





(CDR)