De Zilverberg zwaait barvrouw Bertha (86) uit 27 november 2018

02u28 0 Roeselare Rusthuis De Zilverberg in Rumbeke heeft gisteren vrijwilliger Bertha Casteleyn (86) in de bloemetjes gezet.

Sinds dag één werkte ze er als vrijwilliger in de bar, maar op 26 oktober schonk ze haar laatste pintje uit. Voor al die jaren trouwe dienst werd ze gisteren gehuldigd. "Bertha is het schoolvoorbeeld van een vrijwilliger. Mensen zoals zij zorgen voor warmte in ons rusthuis", zegt voorzitter Bart Wenes van Zorgbedrijf Roeselare.





Niet stilzitten

Bertha was wat geëmotioneerd door het gebaar. "Dit is een totale verrassing, maar geen volledig afscheid", vertelt ze. "Op mijn 64ste ben ik als vrijwilliger gestart in de bar van Ter Berken. Ik had heel mijn leven gepoetst bij het OCMW en iedereen vond dat ik geen mens was om alleen thuis te zitten. Ze hadden gelijk. Ik moet onder de mensen zijn. Ik startte in Ter Berken, ging aan de slag in Ten Hove en werk sinds de opening van De Zilverberg ook hier. Maar het wordt wat zwaar en ik zie het ook niet meer zitten om in de winter op de Rijksweg te rijden. Stoppen doe ik echter niet helemaal. Elke donderdag en zaterdag ga ik nog helpen in Ter Berken. Het is voor mij wat verstrooiing en ook gewoon gezellig, want ik ken bijna alle bewoners en hun bezoekers." (CDR)