De Zilverberg viert volleykampioene Sofie van Acker

14 februari 2019

Bloemen voor Sofie van Acker. Rusthuis De Zilverberg heeft hun kinesiste in de bloemetjes gezet voor haar opmerkelijke sportprestatie. Sofie speelt bij Hermes Oostende en kon afgelopen weekend samen met haar ploeg de Beker van België in het damesvolleybal veroveren. De kustploeg versloeg Saturnus Michelbeke na een spannende wedstrijd met 1-3 en mag na 36 jaar nog eens een Beker van België aan de prijzenkast toevoegen. Het team van De Zilverberg is apetrots op Sofie.