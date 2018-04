De Zilverberg spaart voor BeleefTV 12 april 2018

De bewoners en animatoren van rusthuis De Zilverberg dromen van een eigen BeleefTV. Deze week hebben ze een exemplaar in bruikleen en er wordt gespaard om een eigen exemplaar aan te schaffen. "De BeleefTV kan je vergelijken met een uit de kluiten gewassen tablet", vertelt animator Lynn Naert. "De mogelijkheden zijn eindeloos: spelletjes voor de fijne motoriek, rekensommen om het brein te trainen, voor personen met dementie kan een levensboek gemaakt worden, massa's oude reclames en muziek als gesprekstof en ideaal om mee aan de slag te gaan samen met de (klein)kinderen." Maar een BeleefTV kost 9.000 euro. "We kregen al wat financiële steun en de weken voor en na moederdag op 13 mei verkopen we orchideeën aan 10 euro." (CDR)