De Vleugelfabriek: paradijs voor klein én groot STEFANIE DA SILVA LEMOS OPENT ONTMOETINGSPLEK VOOR KIDS EN OUDERS CHARLOTTE DEGEZELLE

02 augustus 2018

02u28 0 Roeselare Stefanie Da Silva Lemos heeft het oude vogelzaadfabriekje aan de Godshuislaan omgetoverd tot een 'kafietaria' en 'kidsproof hangplek' die ze de naam De Vleugelfabriek gaf. Zo creëerde ze een toffe ontmoetingsplek waar zowel klein als groot kan genieten.

Zeven maanden al is Stefanie Da Silva Lemos aan het timmeren en schilderen aan haar eigen horecazaak die ze op 11, 12 en 13 augustus voor het eerst opent. "Iedereen noemt het een horecazaak , maar zelf vind ik het eigenlijk geen horeca", lacht Stefanie, die communicatieverantwoordelijke is bij CC De Spil. "Ik ga heel graag met mijn kinderen naar de stad om iets te drinken en vind het belangrijk dat zij er zich kunnen bezighouden zodat ik op m'n gemak zit. Daarnaast organiseer ik graag originele feestjes voor de kids en ben ik al jaren een groot verzamelaar van retrospulletjes. Toen ik enkele jaren terug in Amsterdam heel toffe conceptstores ontdekte, die een winkel combineren met een koffiezaak en een speelruimte, wist ik wat ik wou."





Aanvankelijk dacht Stefanie eraan om haar job op te geven en een eigen zaak in het centrum te openen. "Ik heb zeker 15 panden bekeken, maakte financiële plannen,... maar het risico was te groot om 100 procent voor een eigen zaak te gaan. Vrij toevallig stootte ik vorig jaar op dit oude vogelzaadfabriekje en de klik was er direct."





Winkelhoekje en kinderruimte

Na maanden van hard labeur komt de opening van De Vleugelfabriek, een verwijzing naar de vroegere functie van het gebouw, in zicht. Stefanie creëerde er een bar die ze zelf zal bemannen en waar naast allerhande drankjes ook pannenkoeken, ijsjes, eclairs,... te krijgen zijn. Zullen ter beschikking staan: een relaxte zitruimte met 50 plaatsen, een grote kinderruimte waar zowel kleutertjes als kinderen van 12 jaar zich kunnen uitleven, een winkelhoekje waar Stefanie retrospulletjes en leuke hebbedingen verkoopt en een sanitaire ruimte. Daarnaast beschikt De Vleugelfabriek over een terras, een overdekte buitenspeelruimte en een parking. "Ik blijf aan de slag in De Spil, maar één dag minder in de week. Dat geeft me de ruimte om De Vleugelfabriek elke zondag te openen van 10.30 tot 18 uur", zegt Stefanie. "Op andere dagen komen er diverse evenementjes, zoals een workshop 'haren vlechten' en een brunch. Daarnaast staat De Vleugelfabriek open voor babyborrels, lentefeesten, verjaardagsfeestjes,... en wil ik proberen de openingsuren uit te breiden in de schoolvakanties. De Vleugelfabriek voelt een beetje als een verlengstuk van mijn thuis die ik openstel. Voorlopig is het een pop-up. Ik huur het pand voor twee jaar."





Meer info via de Facebookpagina 'De Vleugelfabriek'.