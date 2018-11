De verkaveling van de toekomst: ondergrondse afvalpunten, leefstraten, deeltuinen en véél groen 10 november 2018

02u24 1 Roeselare Bouwpromotor Durabrik steekt in het voorjaar de eerste spade in de grond voor 250 van de 1.000 geplande woningen van megaverkaveling Roobaertpark aan de Honzebroekstraat. Die wordt de verkaveling van de toekomst genoemd.

De grootte van Roobaertpark is op zich al opmerkelijk, maar ook de invulling is bijzonder. "Het wordt de verkaveling van de toekomst," weet Vincent Sohier, bouwadviseur bij Durabrik. "Alle woningen worden aangesloten op het warmtenet en er komen centrale, ondergrondse afvalpunten. Daardoor moeten er geen vuilniswagens door de wijk rijden. De bewoners zullen ook gebruik kunnen maken van een deelauto en parkeren wordt op een nieuwe manier geregeld. Er zijn woningen met een eigen garage of carport, maar bewoners kunnen ook kiezen voor een vaste parkeerplaats op parkeerhavens. Roobaertpark zal ook bestaan uit leefstraten waar kinderen nog op straat kunnen spelen. Hoe dieper je in de verkaveling woont, hoe verkeersluwer de omgeving. Achterin liggen de woningen rond een deeltuin en zijn ze per wagen enkel bereikbaar via een karrespoor. Dat moet zorgen voorminder doorgaand verkeer en minder fijn stof." Er gaat ook veel aandacht naar groen. "Alle huizen hebben een tuin, maar de verkaveling wordt doorkruist door twee groene wandel- en fietsassen. Ze hebben allebei een lengte vergelijkbaar met de Ooststraat."





Nu worden 22 woningen gebouwd. Alle 250 huizen moeten zeker in 15 jaar klaar zijn. (CDR)