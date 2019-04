De Schale viert 100ste verjaardag CDR

01 april 2019

Op het stadhuis is hulde gebracht aan alle gewezen en huidige medewerkers van Kind en preventie, in de volksmond ook gekend als De Schale, naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van ‘Kind en preventie te Roeselare’.

Al een eeuw zetten vrijwilligers, verpleegsters en dokters zich in om de gezondheid van kleine kinderen veilig te stellen. De vereniging is gegroeid vanuit een gebrek aan moedermelk tijdens de armoedige jaren net na de Eerste Wereldoorlog met daaraan verbonden een groeiende kindersterfte. Een groep vrouwen uit de burgerij besliste daarop in 1919 om elke woensdagvoormiddag koemelk aan te bieden. Zij organiseerden onder de naam ‘Moederhulp en Kinderzorg’ ook een wekelijkse raadpleging. In 1920 werden dat drie wekelijkse raadplegingen. De naam wijzigde later naar ‘Moeder en Kinderzorg KAV’ tot het huidige ‘Kind en preventie’. De focus van de raadplegingen verlegde zich meer en meer richting preventie. Denk maar aan de prikjes en het gesprek met de verpleegster en de dokter na de weging die de basis werd voor een goede opvolging van de gezondheid van het kind.