De Regenboog wordt Binnenhof 19 juli 2018

De assistentiewoningen op de hoek van de Sint-Michielsstraat en de Iepersestraat hebben een nieuwe naam, eentje die de lading meer dekt. "Bij de opening in 2012 kozen we voor 'de Regenboog', een verwijzing naar de regenjassenwinkel die hier vroeger gelegen was", vertelt An Van Hemeldonck. "Maar intussen zijn we zes jaar verder. Er wonen hier veel gelukkige senioren, we hebben een ruim aanbod aan dienstverlening,... Maar we hebben vooral hier midden in de stad ook groen. Iedereen houdt van ons binnenhof met bomen, gras, bloemen, water en de petanquebaan. Daarom vonden we dat wonen in het Binnenhof meer klopt." Naast de naam krijgt het Binnenhof ook een nieuw logo, met een toepasselijk fris, groen blaadje. (CDR)