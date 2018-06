De Platte Tube trakteert Duivels-fans op vat 13 juni 2018

De WK-gekte is doorgedrongen tot in Oekene, de kleinste Roeselaarse deelgemeente. Café De Platte Tube, het lokaal van vzw Gardeboefeesten, kreeg een make-over waar je niet naast kan kijken. Aan de gevel hangen twee gigantische Belgische vlaggen over de ramen van het café. Het gaat niet zomaar om versiering, het café opent ook buiten de vastomlijnde openingsuren voor het WK. "We springen met de vzw op de WK-trein", vertelt voorzitter Frederik Declercq. "We tonen vanaf maandag alle matchen van onze Rode Duivels in het café en tijdens de rust trakteren we met een vat bier. Voor alle aanwezigen is er dus een gratis pintje zolang de voorraad strekt. We hopen dat onze Duivels het goed doen en ver raken in Rusland." (CDR)