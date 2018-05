De Lochting van 35 naar 55 hectare BIO-LANDBOUWBEDRIJF BREIDT UIT DANKZIJ STEUN COLRUYT GROUP CHARLOTTE DEGEZELLE

30 mei 2018

02u36 0 Roeselare Lekkere, biologische groenten uit Roeselare: je zal ze de komende jaren almaar meer terugvinden in de rekken van Colruyt. De supermarktketen versterkte haar engagement met sociaal tewerkstellingsproject De Lochting, die haar bio-landbouwgrond zag uitbreiden van 35 naar 55 hectare.

De verkoop van biologische producten zit in de lift. In 2017 werd in België 6 procent meer 'bio' verkocht en de Colruyt Group tekende zelfs een groei van 8 procent op. Ook in de toekomst wil de supermarktketen blijven inzetten op bio. Zo wordt gedacht aan een uitbouw van de Bio-Planetketen van 28 naar 50 winkels en willen ze het assortiment van hun huismerk Boni Selection uitbreiden.





Forse uitbreiding

Om dit te realiseren doet Colruyt Group een beroep op De Lochting. Beiden werken al sinds 2001 samen, maar versterken hun samenwerking nu met een uniek partnership. "Drie jaar terug klopten we bij De Lochting aan om samen te groeien", vertelt Rony Neufkens, hoofd Aankoop Groenten bij Colruyt Group. "Dit resulteerde in een forse uitbreiding van het bio-landbouwbedrijf van 35 naar 55 hectare bio-landbouwgrond." "16 hectare ervan situeert zich in Moorslede", pikt Dirk Lammertyn, directeur van De Lochting, in. "Daarnaast kwamen er ook serres bij in Sint-Eloois-Winkel en Oostnieuwkerke."





Die gronden en serres werden benut voor traditionele landbouw, waardoor een omschakeling noodzakelijk was. Zo moet de bodem herstellen na gebruik van pesticiden en kunstmest. "Die periode duurt twee à drie jaar en gaat gepaard met de nodige onzekerheid", zegt Lammertyn. "De producten die dan worden geteeld, mag je niet verkopen als biologisch. Het zijn omschakelingsproducten. Hier spraken wij Colruyt Group aan of zij zich wilden engageren om die producten af te nemen. De voorbije jaren werden onze omschakelingsproducten verkocht in Colruyt. Bijkomend voordeel is dat deze allemaal verpakt moesten worden, wat voor bijkomende tewerkstelling zorgde. Momenteel werken hier zo'n 150 mensen."





Ondertussen is de omschakelingsperiode quasi achter de rug en heeft De Lochting een biocertificaat voor alle 20 hectare. "De laatste omschakelingsteelten zijn paksoi en bladpeterselie", aldus Dirk. "Vanaf 1 juli zullen de eerste volwaardige biogroenten vanop de nieuwe gronden in de winkelrekken liggen van Colruyt Group." De eerste producten die straks in verkoop gaan, zijn onder meer koolrabi, venkel en spinazie.





Of De Lochting niet bang is dat ze door deze manier van werken heel afhankelijk wordt van Colruyt Group? "We zijn inderdaad sterk afhankelijk want het percentage van onze teelten die zij afnemen, is groot. Bij een regulier bedrijf zouden alarmbellen gaan rinkelen, maar ons partnership is een echt engagement. Het vertrouwen is er dat we dit risico mogen nemen", besluit Dirk.