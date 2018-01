De LINK zoekt extra chauffeurs 02u27 0

De vzw Collectief De LINK is op zoek naar extra chauffeurs om bewoners van Oekene, Beitem en dienstencentrum De Zilverberg van en naar hun bestemming te voeren. De vrijwilligers kiezen zelf hoeveel en op welke dagen ze beschikbaar zijn. Ze krijgen een wettelijk onbelastbare vergoeding van vijftien euro per dag. Voor geïnteresseerden vindt er een infovergadering plaats op donderdag 25 januari om 19.30 uur in De Zilverberg in de Knokuilstraat 35. (CDR)