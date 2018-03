De LINK vervoert bewoners De Zilverberg 01 maart 2018

02u39 0 Roeselare Vrijwilligers van De LINK vervoeren vanaf donderdag rusthuisbewoners van De Zilverberg. Dat gebeurt op vraag van het OCMW.

Rusthuis De Zilverberg, het dienstencentrum en de naastgelegen serviceflats zijn moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. "De dichtstbijzijnde halte van De Lijn is zo'n 600 meter verder. Dat is niet evident voor mensen zonder auto of die slecht ter been zijn", zegt OCMW-voorzitter Bart Wenes (CD&V). "Een voor de hand liggende oplossing is dat De Lijn enkele keren per dag een ommetje zou maken. We klopten er meermaals op de deur, maar die bleef dicht. Daarom gingen we op zoek naar een andere oplossing." Het OCMW gaat in zee met De LINK, Oekense vervoersdienst op maat. "Vanaf donderdag 1 maart staan onze 12 nieuwe vrijwilligers elke weekdag van 8 tot 18 uur klaar na een belletje op 0474/71.41.14", vertelt bezieler Joris Olivier. "Ze zijn actief in de zone ten zuiden van de Rijksweg tussen de Ieperstraat, de E403 en de stadsgrens en een cirkel van 10 kilometer rond die zone", zegt Olivier. "Ze brengen bijvoorbeeld een bewoner van De Zilverberg naar het Beekkwartier of iemand van het Beekkwartier naar hier", pikt directeur Philippe Schollaert in. "Klanten van De LINK betalen 10 euro lidgeld per jaar, een opstapkost van 2 euro en 0,34 euro per kilometer voor de gereserveerde rit. Reizigers op hetzelfde traject delen de kost. Wie lid wordt van De Link, is automatisch ook lid van de Minder Mobielen Centrale." Meer info op www.oekenenv.be. (CDR)