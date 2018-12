De LINK is BOB tijdens de jaarwissel CDR

10 december 2018

Vervoerdienst De LINK, het collectief huis-aan-huis vervoer op afroep, staat ook dit jaar opnieuw gratis paraat tijdens oudejaarsnacht voor alle Oekenaars en aanpalende straten. “De LINK-minibus rijdt op 31 december vanaf 17 tot 5 uur op 1 januari en dit over een afstand van tien kilometer rond de Oekense kerk”, weet bezieler Joris Olivier. “Wie in de vooravond niet mee kan met De LINK wegens te druk, raden we aan om met zijn eigen wagen naar het feest te rijden. Als ze een glaasje op hebben, kunnen ze hun wagen laten staan en De LINK bellen. Wij brengen de mensen thuis en maken ook een afspraak om de wagen dan ’s anderdaags op te halen. We raden nu al aan om tijdig te reserveren via 0474/71.41.14 of oekeneNV@live.be. Meer op www.oekeneNV.be.