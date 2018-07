De Koevoet wordt hondencafé KENNISMAKEN MET ADOPTIEHONDEN IN EEN GEMOEDELIJKE SFEER CHARLOTTE DEGEZELLE

03 juli 2018

02u46 0 Roeselare Café De Koevoet op De Tassche wordt voortaan elke donderdag en elke tweede zondag van de maand omgeturnd tot hondencafé. Initiatiefnemers zijn de asielen vzw 'Paws for better life' uit Ardooie en de Oekense vzw 'Ruby's Trust'.

Een groot hart voor dieren en voor honden in het bijzonder. Dat is wat Jacqueline Vanhauwaert van vzw Paws for better life en Christine van vzw Ruby's Trust gemeen hebben. Beiden zijn de drijvende kracht achter hun eigen wettelijk erkend asiel. Paws for better Life mag vier honden opvangen, Ruby's Trust acht. "We zijn meer dan nodig", zegt Jacqueline. "Gisteren kreeg ik nog vier oproepen op één dag om honden, veelal mishandelde of verwaarloosde, op te nemen. Zo net voor de zomervakantie zitten we bovendien in de drukste periode van het jaar."





Maar het gaat niet enkel over het opvangen van honden. De dieren moeten ook een nieuwe thuis krijgen. "En daar merken we toch dat asielen veelal voor veel mensen nog een drempel hebben", aldus Christine. "Op vakantie in Spanje kreeg ik plots het idee om een hondencafé te starten." Jacqueline, die ook De Koevoet uitbaat, was er direct voor te vinden. "De voorbije weken hebben we enkele aanpassingen uitgevoerd. We creëerden een sas aan de ingang zodat de honden niet op straat kunnen, voorzagen een salon en richtten de parking in als speelweide met een terras."





Donderdag opent De Koevoet voor het eerst de deuren als hondencafé. Vanaf dan is dat het geval elke donderdag van 17 tot 22 uur en elke tweede zondag van de maand van 14 tot 20 uur. Mensen zullen er in een gemoedelijke sfeer, en bij een breughelbordje en een drankje, kunnen kennismaken met onze honden groot, klein, jong, oud, dik en dun. Enkel honden die klaar zijn voor adoptie zullen aanwezig zijn."





"Bezoekers mogen gerust ook hun eigen hond meebrengen", zegt Christine. "Zo kunnen ze direct ervaren hoe die reageert op een eventueel nieuw familielid. Want dat is onze bedoeling: de barrière om te adopteren uit een asiel wegnemen en de honden die we opvangen een nieuwe start, een tweede kans bieden." Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli is er langs de Leen ter Hellestraat 2 in Ardooie trouwens ook een benefiet voor de vzw Paws for better life. Er zijn onder meer optredens, een barbecue, een optocht tegen dierenmishandeling met ontbijt ... Meer details zijn te vinden op het Facebookevent '2 daagse voor paws for better life'.





"Met de benefiet willen we centen inzamelen voor een uitbreiding van het asiel", zegt Jacqueline. "Ik wil onze capaciteit graag optrekken van vier naar acht, of nog beter: tien honden. Bovendien wil ik graag een gespecialiseerde badkamer inrichten voor de honden met onder meer een bad op ooghoogte waarin ze niet uitglijden."