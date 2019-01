De eerste sneeuwdag: vooral heel veel pret Sam Vanacker

22 januari 2019

16u10 0 Roeselare De eerste sneeuwval heeft relatief weinig problemen opgeleverd in onze regio. Roeselare, Tielt en Izegem kleurden in de loop van de voormiddag helemaal wit, maar de strooidiensten deden hun werk en op de weg bleef het rustig. Op de speelplaatsen van de scholen werden dan weer gretig sneeuwballen gemaakt.

In Roeselare waren de strooidiensten al om 2 uur ‘s nachts preventief uitgereden. “Maandag hadden we al een levering van dertig ton zout binnen gekregen en daar is nog eens dertig ton bijgekomen. Meer dan de helft daarvan is inmiddels uitgestrooid. In de loop van de namiddag zette de dooi weliswaar in, maar om te vermijden dat het terug aan vriest zijn we ook in de namiddag nog hier en daar blijven strooien.”

Ook de sneeuwtelefoon van Roeselare - een initiatief waarbij medewerkers van Buurt en Co op aanvraag de stoep van minder mobiele mensen gaan vrijmaken - kreeg heel wat oproepen. “Alles samen zullen we zo’n 132 stoepen vrijgemaakt hebben”, weet verantwoordelijke Pieter Degryse. “Vijf ploegen zijn al de hele dag in de weer met sneeuw ruimen.”

Afval bleef hier en daar staan

Wie met de wagen in landelijke gebieden moest zijn had het moeilijker. In Oostrozebeke sukkelde een Volvo in de gracht, terwijl ook de vuilniswagens van Mirom een aantal gebieden moeilijk konden bereiken. “In delen van Gits en Kortemark hebben we de ronde niet kunnen afwerken door de sneeuwval. Ook in de omgeving van Beitem en Oekene zijn zakken blijven staan. Vooral voor gebieden met smalle wegen waar niet gestrooid is hopen we op begrip te kunnen rekenen”, zegt Goedele Osaer van Mirom. “Bewoners die merken dat hun restafvalzakken niet zijn opgehaald, halen de zakken trouwens best terug binnen. Papier en karton kunnen uiteraard ook naar het containerpark gebracht worden.”

Leerkrachten moesten het ontgelden op de speelplaats

Los van de praktische problemen leverde de eerste sneeuw ook heel wat mooie taferelen op. Het Blauwhuispark in Izegem en het kasteel van Rumbeke lagen er bijzonder idyllisch bij. En op zowat alle speelplaatsen van de scholen beleefden de kinderen dolle pret. Zo vlogen in basisschool Lenteland in Roeselare en basisschool De Springplank in Tielt de sneeuwballen in elk geval stevig in het rond. Doorgaans in de richting van de leerkracht.

Zeven busritten door de sneeuw

Voor basisschool De Wijzer uit Aarsele was de sneeuw dan weer minder prettig. Uitgerekend vandaag had de school de Europahal gereserveerd om er te repeteren voor hun grote schooltoneel van aanstaande zondag. Alle 230 kinderen moesten er op het podium geraken. Een bus reed in de loop van de dag maar liefst zeven keer heen en terug tussen Aarsele en Tielt. “De repetities hebben wat vertraging opgelopen door de sneeuwval”, vertelt directeur Luc Alvoet. “Een bijzonder ongelukkige timing. Het was even alle zeilen bijzetten, maar toch hebben alle klassen hun act kunnen oefenen op het podium. Ze zijn helemaal klaar voor zondag.”