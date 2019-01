De eerste sneeuw van 2019 is een feit. Redactie

22 januari 2019

11u35 4

Wellicht waren heel wat mensen teleurgesteld, of net opgelucht, toen ze bij het opstaan constateerden dat er van sneeuw nog geen sprake was. Maar vanaf rond 8.30 uur dwarrelden de eerste vlokjes naar beneden. Al snel werd de regio bedekt door een wit tapijtje van enkele centimeters. Dat zorgt voor leuke taferelen, maar sneeuw staat traditioneel ook synoniem met verkeersellende. Op veel wegen gaat het moeizaam. De strooidiensten doen hun best, maar toch is het opletten geblazen. Ook voor fietsers en voetgangers. Volgens de voorspellingen wordt het deze middag wat warmer waardoor de sneeuw opnieuw zal smelten. Ook voor morgen is er opnieuw sprake van sneeuw.