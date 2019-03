De Durvertjes voor het eerst in 27 jaar nog eens op de planken: “De decors, de kostuums,… Alles is van eigen makelij want het Jeugdatelier, dat is knutselen” Charlotte Degezelle

23 maart 2019

08u38 18 Roeselare Voor het eerst sinds 1992 pakt Jeugdatelier De Durvertjes nog eens uit met een eigen toneelproductie: Moestuinistan. Al anderhalf jaar werken de 85 leden van de jeugdbeweging zich uit de nood om op 26, 27 en 28 april te schitteren op het podium van Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie.

Een stevige portie nostalgie ligt aan de basis van Moestuinistan. “Ik was zelf maar een jaar of vier toen De Durvertjes 35 jaar terug ‘Diefstal in Leliebos’ opvoerden. Het stuk ‘De Durvertjes’ dateert daarentegen al van 27 jaar geleden”, vertelt Stijn Decoene die samen met Jens Vanhecke voorzitter is van Jeugdatelier De Durvertjes. “Zelf heb ik aan beide schitterende herinneringen en die deel ik met quasi iedereen van de leiding. Want iedereen die nu aan het roer staat, stapte al als kind in het Jeugdatelier en vormt één grote familie. Het kriebelde al langer om zelf eens een productie van nul op te bouwen. Maar dat is heel wat anders en minder evident dan de creatieve activiteiten, gaande van boetseren over zelf muziekinstrumenten maken tot schilderen, die we normaal organiseren. Uiteindelijk hakten we begin 2018, kort na de viering van onze 40e verjaardag, de knoop door en gingen we er voor.”

Moestuinistan vertelt het verhaal van de schuchtere Broes die met een magisch zwaard en een bende bizarre figuren de draak in Moestuinistan moet zien te doden. De regie en het script is in handen van Jan Vanaudenaerde. “Ondertussen zijn we anderhalf jaar bezig met de voorbereidingen. We hadden op voorhand gezegd tegen de kinderen dat het lastig zou worden aangezien er heel veel gerepeteerd zou moeten worden. Maar hoe concreter het wordt, hoe enthousiaster de kinderen zijn. We hielden intern audities voor de acteurs en in totaal staan straks zo’n 35 leden tussen 6 en 16 jaar op het podium als acteur of danser. Maar ook alle andere leden zijn nauw betrokken. Naast repeteren deden we de voorbije maanden ook datgene waar De Durvertjes het best in zijn: knutselen. De kostuums, de decors, de instrumenten van onze fanfare, alle mogelijke attributen en zelfs de draak zijn allemaal van eigen makelij.

Op vrijdag 26 april om 19 uur gaat Moestuinistan in première om 19 uur. Op zaterdag 27 april en zondag 28 april zijn er voorstellingen om 14 en 17 uur. Dit in de Ardooise Cultuurkapel De Schaduw. “We gaan voor vijf uitverkochte voorstellingen”, zegt Stijn. “Niet voor eventuele winst, maar omdat we gewoon willen dat zoveel mogelijk mensen genieten van ons toneel. Vijf voorstellingen is vrij veel maar na alle inspanningen zou het gewoon te jammer zijn om het stuk maar één keer te brengen.”

De kinderen hebben er alvast enorm veel zin in. “Ik was onmiddellijk kandidaat om te acteren”, vertelt Levi Vandekerkhove (11) die Broes speelt. “Ik moest maar een keer lezen en kreeg direct de hoofdrol. Sinds een half jaar zijn we elke week aan het repeteren. Dat loopt goed, al zou het soms ook wel eens leuk zijn om nog eens een traditionele Durvertjesactiviteit te doen. Maar ik kijk er echt naar uit om op het podium te staan. Ik heb geen stress want zelfs als ik m’n tekst vergeet zit er iemand achter het gordijn om alles in te fluisteren. Of ik later acteur wil worden? Toch niet. Ik vond nu al dat ik vrij veel tekst moest leren maar de regisseur zegt dat het eigenlijk niet veel is vergeleken met andere voorstellingen.”

Kaarten voor Moestuinistan kosten acht euro en zijn te verkrijgen via www.dedurvertjes.be/tickets.