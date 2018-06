De Ark zwaait directeur Geert Orgaer uit 29 juni 2018

Geert Orgaer, directeur van basisschool De Ark, wist niet wat hem gisteren overkwam. Straks gaat hij met pensioen, maar dat kon de school niet zomaar laten gebeuren. Ze verraste hem en z'n echtgenote gisterenochtend thuis met een ontbijt. Vervolgens ging het met een limousine richting De Ark waar Geert een poging moest doen om te ontsnappen uit Arkatraz. 's Middags trakteerde de scholengemeenschap met een pastabar en in de namiddag was er een grote galashow met uitreiking van de Arkies. Orgaer was sinds 2001 directeur van de Oekense basisschool. Onder zijn directeurschap groeide het schooltje enorm en kreeg ook de infrastructuur een volledige make-over. Wie Geert straks opvolgt, is nog niet duidelijk. (CDR)