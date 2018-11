David Guetta fan van Dennis Cartier 16 november 2018

Enkele weken geleden kon je in deze krant nog lezen dat de Ardooise dj Dennis Cartier, Parmentier in het echte leven, een contract beet heeft bij de wereldvermaarde dj Fedde Le Grand. Op 5 april verscheen het nummer 'Underground Melody'. Dennis hoopte dat deze plaat opgepikt zou worden door andere dj's en dat is ook gelukt. Niemand minder dan de Franse dj David Guetta nam 'Underground melody op in zijn playlist op Spotify, goed voor 38 miljoen luisteraars per maand.





(CDR)