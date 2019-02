Dat is durven: Jennifer Berton waagt kans in

The Voice met nummer van ...jurylid Natalia Charlotte Degezelle

20 februari 2019

17u39 0 Roeselare Deelnemen aan de blind auditions van het VTM-programma The Voice van Vlaanderen met een nummer van jurylid Natalia. Het getuigt van lef, maar is exact wat Jennifer Berton (26) vrijdag doet. Ook bijzonder, is dat ze de komende dagen nieuwe muziek opneemt in de legendarische Abbey Road Studios in Londen.

De naam van Jennifer Berton doet wellicht bij velen al een belletje rinkelen. De Roeselaarse timmert al sinds haar 15de aan een zangcarrière, treedt enorm vaak op en stond in 2015 al op het podium van Belgium ’s Got Talent. Toen schopte ze het tot in de derde ronde. “Tijdens die opnames fluisterde Koen Wauters me in dat ik eens moest deelnemen aan The Voice. Hij vond dat dit programma beter bij mij zou passen”, vertelt Jennifer. “Met The Voice wil ik tonen wat ik in m’n mars heb en hoop ik om meer respect te krijgen. Als Nederlandstalige artieste word je al snel in het schlagerhokje gestopt, maar ik kan veel meer dan wat men tot nu toe van mij zag.”

Natalia is m’n grote voorbeeld. Vlaanderen zag haar uitgroeien van een gewoon meisje tot een echt podiumbeest en dat is wat ik ook wil Jennifer Berton (26)

Leerschool

Jurylid Koen Wauters gaf de voorzet, maar het is zijn collega Natalia, van wie de carrière in 2003 van de grond kwam dankzij Idool, die Jennifer echt overtuigde om zich in te schrijven. “Ze is m’n grote voorbeeld. Vlaanderen zag haar uitgroeien van een gewoon meisje tot een echt podiumbeest en dat is exact wat ik zelf wil. The Voice moet een leerschool worden waar ik sterker uitkom”, aldus Jennifer. Natalia is dan ook het jurylid dat Jennifer liefst wil imponeren, maar ook samenwerken met Bart Peeters of Koen Wauters ziet ze wel zitten. Toch richt ze haar pijlen net iets meer op Natalia. Tijdens de blind auditions brengt ze haar hit I’ve Only Begun To Fight. “Ik heb nooit gedacht dat ik zoveel stress kon hebben achter een micro. Maar het was alles of niets. Ofwel blies ik Natalia omver, ofwel ging ik compleet de mist in. ‘k Had wel het geluk dat mijn hondje Loekie, mijn beste vriend en grote steun en toeverlaat, aanwezig mocht zijn. VTM heeft hiervoor een uitzondering gemaakt en voor mij maakte dat toch wel een verschil.”

Topstudio

Jennifer wil het ijzer smeden terwijl het warm is, zoveel is duidelijk. “Je moet The Voice niet winnen om een carrière uit te bouwen”, oordeelt ze. “Net daarom ben ik voorbereid op wat mogelijk komt. Ik moet nu voluit gaan, of niet. Ik trek de komende dagen dan ook naar Londen waar ik muziek ga opnemen in de Abbey Road Studios.” Grote namen als The Beatles, The Spice Girls en Pink Floyd gingen haar voor. “Kwalitatief zijn die studio’s het beste van het beste. Ik ga er alvast het nummer ‘Zachtjes in mijn hart’ opnemen, een lied waarmee ik de voorbije dagen en weken een liefdesbreuk verwerkte. Daarnaast wil ik er een ode brengen aan Amy Winehouse door haar ‘Valerie’ op te nemen. Ook zij is een artieste aan wie ik me spiegel. Ze heeft ook moeten vechten om het te maken, we delen onze tattoos en ik word deze zomer 27 jaar, de leeftijd waarop zij helaas overleed.” Hoe Jennifers auditie afloopt, zie je vrijdag om 20.40 uur op VTM.