Dansstudio Indigo scoort op New Prague Dance Festival 25 juli 2018

Justin Yep en Ineke Vandevyvere reisden samen met de Compagnie van Dansstudio Indigo en heel wat supporters naar Praag. Daar namen ze voor de derde keer deel aan het New Prague Dance Festival, een danswedstrijd voor dansscholen van over de hele wereld. Ze werden eerste in de categorie contemporary dance voor de twee groepsdansen en voor de solo van Emma Van D'huynslager en het duo met Emma en Chloë Meeuws. De funkchoreografie kreeg de tweede plaats in de categorie jazz dance. De choreografieën zijn van de hand van Justin Yep.





(CDR)