Dansende Beren organiseert eerste festival op TRAX-site 08 juni 2018

Dansende Beren, het online muziekmagazine van Roeselarenaar Niels Bruwier, palmt op 11 augustus samen met cultuurcafé K-trolle de TRAX-site in voor hun allereerste festival. "In Gent organiseerden we al enkele concerten en een muziekquiz", vertelt Niels. "Een festival leek ons wel een leuk idee en aangezien ik zelf van Roeselare ben, kwam m'n thuisstad al snel in beeld. Met Dansende Beren Festival willen we, net zoals met het magazine, beginnende bands in de aandacht brengen. We selecteerden dan ook zes bands die op de rand van de doorbraak staan."





Gratis toegang

Het gaat om Danny Blue And The Old Socks,finalist van De Nieuwe Lichting bij Studio Brussel en Humo's Rock Rally 2018, die zomerse surfpop brengt, Ivy Falls die met hun electropop al in het voorprogramma van Jessie Ware stonden, The Calicos die met hun americanarock Humo' s Rock Rally wonnen, postpunkband Sunflower die de gouden plak wegsleepte op Westtalent, het bluesy RAMAN en Millbrooks met hun melodische poprock." Het festival start om 14 uur en is gratis. Het podium wordt opgesteld op de sokkel van de TRAX-site maar om de hinder voor de buren te beperken eindigen de optredens om 23 uur en verhuist men voor de afterparty naar binnen. (CDR)