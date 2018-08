Damessauna en fitness Sportoase onbruikbaar na brand 30 augustus 2018

Door de brand van dinsdagavond in het gloednieuwe sportcomplex Sportoase in Roeselare zullen de damessauna en de fitnessruimte een tijdje onbruikbaar zijn. Het zwembad zelf kon gisteren wel gewoon open gaan. Dinsdagavond ontstond plots brand in de vrouwensauna.





Via het ventilatiesysteem kwam er rook in de fitnesszaal terecht, waardoor de brand werd opgemerkt. 69 aanwezigen verlieten meteen het sportcomplex. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar vooral de damessauna liep zware schade op. Het gloednieuwe zwembad is nog maar sinds maandag open, dus betekent de brand meteen een fikse domper. Een branddeskundige van het parket voerde een onderzoek. Wellicht ligt een technisch defect aan de oorzaak. (AHK)