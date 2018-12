Dames van plezier moeten vluchten voor slaapkamerbrand

10 december 2018

De brandweer rukte maandagnamiddag uit naar de Duivelshoek in Roeselare. Langs de Mandellaan, vlakbij de overweg met de Mandelstraat, was brand ontstaan in een villa waar dames erotische massages aanbieden. “Het vuur woedde in een kamer op de eerste verdieping”, weet officier Rob Nachtergaele van de hulpverleningszone Midwest. “ De brand was vrij snel onder controle. We haalden een matras buiten die zo goed als helemaal was opgebrand. Omdat er nogal wat rook ontsnapte vanonder het dak, moesten we een opening maken naar de zolderverdieping om na te gaan of de brand daar verder kon uitbreiden. Pas nadien wisten we met zekerheid dat er geen gevaar meer was.”

Vrouw naar ziekenhuis met brandwonden

Eén dame liep brandwonden op aan de handen en raakte geïntoxiceerd door de felle rookontwikkeling. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar is er niet erg aan toe. De andere dames van plezier waren onder de indruk en werden opgevangen door de politie. Een omgevallen kaars ligt mogelijk aan de basis van de brand.