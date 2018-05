Dames gaan de strijd aan in Ladies Games 16 mei 2018

Op zaterdag 19 mei komen de Pink Ladies Games al voor de derde keer naar de Grote Markt in Roeselare. Het gaat om een initiatief van een aantal populaire damesbladen waarbij ploegjes van drie tot vijf vriendinnen het tegen elkaar opnemen in een reeks van zes opmerkelijke opdrachten. Dit keer staat alvast een proef met een reusachtige lippenstift op het programma. Vorig jaar kreeg het evenement maar liefst driehonderd dames op de been. Dit jaar steunen de Ladies Games de campagne tegen borstkanker. Inschrijven kan via http://ladiesgames.be. (SVR)