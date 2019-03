Dakwerkers hebben de handen vol na de storm: “Planning aanpassen om klanten in nood te helpen” Hans Verbeke

11 maart 2019

18u02 0 Roeselare Het was maandag alle hens aan dek voor heel wat dakwerkers in de regio. “Er staan allerlei kleine herstellingen op de agenda, maar ook enkele grotere opdrachten”, zegt zaakvoerder Sam Vanoutryve (35) van Vamadak uit Hooglede. “Het is wat puzzelen, maar we raken er wel. Belangrijk is dat de mensen snel geholpen worden, want er wordt de komende dagen nogal wat regen voorspeld.”

Zijn agenda zit al vol tot een flink eind in september maar Sam Vanoutryve aarzelde geen moment toen zondag en maandag plots telefoontjes begonnen binnen te lopen van klanten die schade hadden opgelopen door de storm. “Het zijn onvoorziene opdrachten, maar we kunnen de mensen niet in de kou laten staan”, zegt hij. “Gelukkig gaat het meestal om kleine herstellingen, maar in enkele gevallen is de schade groter.”

Plat dak opgetild en weggeblazen

Vanoutryve was met drie werknemers aan de slag op het dak van een nieuwbouwwoning op de Meensesteenweg in Beitem. Daar waaide zondag zowat het hele platte dak weg. “De wind vond een dankbare prooi in twee ramen op de bovenverdieping”, legt Sam uit. “Via de rolluikkasten drong de wind naar binnen om dan het platte dak op te tillen en weg te blazen. De firma die de dakbedekking installeerde, is vandaag niet beschikbaar, dus springen wij in. Er wordt de komende dagen nogal wat regen voorspeld en dat is een groot risico op nog meer schade dan nu al het geval is.”

Vertraging

Het is puzzelen om alle herstellingen te kunnen uitvoeren. “Maar het moet”, beseft Vanoutryve. “Mensen zitten in de miserie en willen geholpen worden en dus nemen we onze verantwoordelijkheid. De vertraging die we daardoor oplopen bij andere projecten, nemen we er bij.”