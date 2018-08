Dak herenhuis gaat in vlammen op tijdens renovatiewerken 21 augustus 2018

02u32 0 Roeselare In de Sint-Hubrechtstraat in Roeselare is gisteren rond 14.30 uur het dak van een statig herenhuis afgebrand. Dat gebeurde nadat er tijdens renovatiewerken op de zolderverdieping iets fout liep.

Een klusjesman was in de woning van professor sportgeschiedenis en salsaleraar Pascal Delheye (40) en zijn echtgenote Windy Vercamer aan de slag. Wellicht liep het fout bij de renovatie van de dakgoot. De klusjesman probeerde het vuur eerst zelf nog te blussen, maar toen dat niet lukte, werd de brandweer gebeld. Toen die ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. Het vuur kon snel geblust worden maar vond in de oude, houten balken van het dak een gretige prooi. Het volledige dak moest eraan geloven. De rest van de woning liep vooral waterschade op. Pascal was op het ogenblik van de brand niet thuis, zijn vrouw Windy en hun tienerkinderen Silas (15) en Laure (13) en de hond wel. Zij konden tijdig de woning verlaten en bleven ongedeerd. Het koppel werkt al geruime tijd aan de renovatie van het herenhuis. De brandweer kon bij de bluswerken gebruik maken van de stelling die voor de gevel van de woning opgesteld stond. (LSI)