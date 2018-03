Daders 'diepvriesmoord' zwaarder gestraft in beroep 27 maart 2018

Isabel D. (42) uit Gits, die haar Nederlandse man om het leven bracht en bijna een jaar in de diepvriezer in haar woning bewaarde, is door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot 24 jaar celstraf. Olaf P. (48), die daarbij hielp, kreeg 20 jaar.





In eerste aanleg waren ze veroordeeld tot respectievelijk 21 en 15 jaar cel. Isabel D. verdoofde in 2014 haar man, Jaap V., in hun woning.





Toen dat gelukt was, riep ze de hulp in van kennis Olaf P. uit Roeselare. Ze trokken een zak over V.'s hoofd en trokken elk aan een kant van een spanband, waarmee hij werd gewurgd. Samen duwden ze hem erna in een diepvriezer.





Bijna een jaar later, in april 2015, werd het lichaam na een tip ontdekt door de politie. Het parket ging na de veroordeling in eerste aanleg in beroep om een hogere straf te bekomen. (DJG)