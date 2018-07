Daar zijn de vikingen! En de ridders komen ook nog 07 juli 2018

02u37 0

De drakar Olav Kyrre, een vikingboot, is gistermiddag te water gelaten in de Grote Bassin ter hoogte van de Weststraat. Hiermee is het startschot gegeven voor 'Ridders en Noormannen'. Het hele weekend wordt het Sint-Sebastiaanspark bezet door een volkje dat je terugflitst naar tijden van epische gevechten en middeleeuwse legenden. Het re-enactmentspektakel is zowel op zaterdag als zondag te bezoeken van 11 tot 18.30 uur. Je bent er toeschouwer bij middeleeuwse riddertoernooien en gevechten tussen Noormannen en Franken, je kan een rondvaart doen met de drakar, krijgt de kans om de levenswijze en ambachten van de ridders en de Noormannen te ontdekken in hun kampementen,... De toegang is gratis. (CDR)