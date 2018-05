Daar zijn de Spelende Kinderen weer 30 mei 2018

Zes jaar moesten de Roeselarenaars het kunstwerk Spelende Kinderen missen. Dat stond voor de herinrichting van de stationsomgeving in een fontein op het Stationsplein.Nu krijgen de beelden van een hurkende jongen die z'n hand in het water steekt en een meisje dat haar truitje uittrekt een nieuwe plek op het Stationsplein. Gisteren was men druk in de weer om Spelende Kinderen een nieuwe vaste stek te geven. Speelse spuitkopjes rond de beelden moeten straks het geheel afmaken. (CDR)