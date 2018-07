Curieuzeneuzen bij Roeselaarse toeristische parels 24 juli 2018

02u43 0 Roeselare Voor de tweede zomer op rij zet Roeselare zijn toeristische troeven in de kijker. Dit met de toeristische actie Toerist #VANRSL.

"Vorig jaar focusten we echt op de Roeselarenaars zelf. We wilden hen tonen dat we in eigen stad heel wat hebben om fier op te zijn", zegt Nick Demets, diensthoofd toerisme. "Dit jaar breiden we uit op twee vlakken. We communiceren de actie ook buiten de stadsgrenzen en we pakken uit met tien in plaats van acht te bezoeken locaties."





Op die manier geeft de stad mensen de kans om heel wat Roeselaarse pareltjes te ontdekken.





"De actie wordt bovendien gepromoot door de Batjesprinsessen die filmpjes opnamen die ter promotie op Facebook circuleren", pikt toerismeschepen Dirk Lievens (CD&V) in.





Locaties

Nieuwe te bezoeken locaties dit jaar zijn De Charmante Koffiepot, de Parkbegraafplaats en de wielerpiste Defraeye-Sercu. Blijvers zijn brouwerij Rodenbach, kappersmuseum Figaro, het kasteel van Rumbeke, het Klokkentorenmuseum, Michel's Filmmuseum en Muze'um L.





"We moedigen de mensen aan om minstens zes locaties te bezoeken en stempels te verzamelen. Zo kunnen ze ambassadeur van Roeselare worden. Al deze mensen nodigen we in het najaar uit voor een slotfeest", besluit Nick.





De brochure Toerist #VANRSL is af te halen aan de toeristische balie in de Paterskerk. (CDR)