Culinair genieten met Rodenbach 04 april 2018

02u36 0

De dienst Toerisme pakt op maandag 30 april uit met een culinaire beleving met Rodenbachbieren. In de Paterskerk laten drie stadsgenoten je telkens op een andere manier genieten van dit Roeselaars bruintje. Ladychef Sofie Gaytant, cocktailshaker Lowie Duthoit en biersommelier Belinda Eelbode schotelen lekkere bereidingen, verrassende cocktails en schuimende proevertjes voor. De workshop start om 18 uur in de Paterskerk. Inschrijven voor 23 april kan via toerisme@roeselare.be. Deelnemen kost vijf euro. (CDR)