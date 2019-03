Crowdfunding om jongeren gratis naar klimaatmars te laten gaan geslaagd CDR

13 maart 2019

De crowdfunding-actie van Youth for Climate RSL is geslaagd. Ze startten deze actie enkele weken terug om 100 Roeselaarse scholieren op vrijdag 15 maart gratis naar de internationale klimaatbetoging Global Strike For Future Belgium in Brussel te krijgen. Doel was om 1.385 euro samen te sprokkelen om de treintickets voor de jongeren te kunnen betalen. In totaal 61 gulle schenkers gingen op de oproep in en doneerden samen het gewenste bedrag.

Jongeren die vrijdag meewillen, kunnen zich nog aanmelden door een foto van hun leerlingenkaart en hun e-mailadres te bezorgen via de Facebookpagina Youth For Climate RSL.