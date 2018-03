Crowdfunding moet derde model horlogemerk Jules & Fils mogelijk maken 10 maart 2018

02u34 0 Roeselare Arnaud en Gauthier Vandeputte, de drijvende krachten achter horlogemerk Jules & Fils gebaseerd op ideeën van hun opa Jules Vandeputte, lanceren een crowdfunding om de productie van een derde model, The Chronograph, op te starten.

Jonge, startende ondernemers hebben het niet altijd onder de markt om vlot aan kapitaal te raken. In zo'n situatie is crowdfunding een mogelijk alternatief. Ook voor de broers Arnaud en Gauthier Vandeputte die in 2016 het horlogemerk Jules & Fils lanceerden. Als vijfde generatie van een familie, die al sinds 1882 actief is in de horlogebranche, staan ze te trappelen om hun derde model op de wereld los te laten. "De eerste ontwerpen voor The Chronograph, een klasse horloge inclusief stopwatch, dateren van maart vorig jaar. In september waren de eerste samples klaar", weet Arnaud. "Het is de bedoeling om The Chronograph in juli op de markt te brengen. Maar om de productie op te starten hebben we 14.638 euro nodig. We kunnen dat zelf financieren, maar crowdfunding via het Kickstarterplatform biedt meer zekerheid en is ook goed voor de naambekendheid van ons merk."





Korting

Concreet kan je via Kickstarter voorintekenen tegen een mooie korting. Normaal zal The Chronograph 269 euro kosten, via de crowdfunding heb je het horloge al vanaf 149 euro. Je kan ook kiezen voor pakketten met twee of zelfs zes horloges. De Kickstarter loopt tot 31 maart. "Een volgende stap wordt wellicht een dameshorloge. Er is enorm veel vraag naar", besluit Arnaud.





Meer info op www.kickstarter.com/projects/thechronograph/the-chronograph-family-history-crafted-into-a-watc en www.julesfils.com. (CDR)