Crevits investeert in extra capaciteit voor VMS, VISO en MSKA Campus Tant CDR

05 april 2019

De Vrije Middelbare School (VMS), het Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs (VISO) en MSKA Campus Tant krijgen Vlaamse centen om extra plaatsen in de klas te creëren. De voorbije jaren werd vooral in extra plaatsen in het basisonderwijs geïnvesteerd. Nu is er door de groei van het leerlingenaantal in het secundair onderwijs een inhaalbeweging in capaciteit nodig. Daarom investeert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) 8,6 miljoen euro, zodat er de volgende drie jaar 1.669 extra plaatsen kunnen gecreëerd worden in elf secundaire scholen in West-Vlaanderen. Het VISO mag rekenen op 959.000 euro voor 180 extra plaatsen, VMS op 747.000 euro voor 120 bijkomende plekken en MSKA campus Tant op 700.000 euro voor 110 extra plaatsen.