Creatievelingen gezocht die aan de slag willen met hout van Romeinse waterput CDR

11 december 2018

08u51 0

De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Radar stelt, onder de noemer ‘Plank zkt. Bestemming’, verschillende houten elementen van een Romeinse waterput ter beschikking om er iets nuttigs of creatiefs mee te doen. “Het gaat om authentiek hout van zo’n 2.000 jaar oud dat eind jaren ’80, begin jaren ’90 werd aangetroffen bij archeologisch onderzoek door de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Werkgroep Archeologie Roeselare in de Roeselaarse havenzone”, weet erfgoedconsulent Willem Hantson. “Er kwamen vijf houten waterputten aan het licht gevuld met heel wat vondsten die de activiteiten in de toenmalige nederzetting weerspiegelden. Eén van de waterputten werd ontmanteld en de houten elementen kwamen in waterbakken terecht in afwachting van hun conservatie.” Nu, 25 jaar later, wordt hier werk van gemaakt. “Een deel van het hout is niet meer bruikbaar voor conservatie en wordt ter beschikking gesteld aan geïnteresseerden om er een creatieve dan wel nuttige bestemming aan te geven”, aldus Hantson. “Het gaat om een 60-tal planken, enkele dwarsbalken en stukken van een boomstamwaterput. Het hout wordt aangeboden in de uitgedroogde en gebarsten staat waarin het zich bevindt. De invulling van de herbestemming is vrij, in de loop van volgend jaar komen we kijken wat er met het hout gebeurd is.”

Geïnteresseerden zijn welkom op vrijdag 14 december van 16 tot 18 uur of op zaterdag 15 december van 10 tot 12uur in de kelder van Kokelaarstraat 5.