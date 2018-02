Creaties van leerlingen SASK sieren hal STATION EN OMGEVING KLAAR TEGEN DE BATJES CHARLOTTE DEGEZELLE

20 februari 2018

02u38 0 Roeselare Na een decennium zitten de werken aan het station en haar directe omgeving er quasi op. Gisteren werden alvast enkele kunstwerken onthuld in de hal van het nieuwe stationsgebouw. Tegen de Batjes wordt ook het plein afgewerkt en in de zomer volgt, in samenspraak met de handelaars, een volksfeest om het einde van de werken te vieren. Verder opent dit jaar ook een Panos in het station en neemt de politiepost er z'n intrek.

Tien jaar na de eerste sloopwerken in de Ardooisesteenweg, voor de creatie van het busstation, lopen de werken in de stationsbuurt op hun einde. Het nieuwe station is klaar en dat werd gisteren gevierd met de onthulling van enkele kunstwerken. "We zijn aangekomen op onze voorlaatste stop voor de eigenlijke eindbestemming", lacht burgemeester Kris Declercq (CD&V). De stationshal , een open ruimte met veel glas en vier in- en uitgangen, is nu al toegankelijk. Kleuraccent zijn de kunstwerken rond de trapkernen. Die dragen de naam Jacobsladder en zijn creaties van leerlingen uit de richtingen Monumentale Kunsten en Digitale Beeldende Vorming van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK). "Hun thema is mobiliteit en reizen", pikt SASK-directeur Carl Segaert in. "Want reizen met de trein is altijd een beetje fantaseren, wegdromen van nieuwe bestemmingen."





Politiepost

Het nieuwe stationsgebouw raakt stilaan ingevuld. In juli opende al dagbladhandel Hubiz de deuren en enkele weken geleden nam ook fietspunt Eco Velo er z'n intrek. "In april volgt de opening van de Panos en voor de overige drie handelspanden zijn er volop onderhandelingen lopende", weet Geert Dierickx, woordvoerder van de NMBS. In het najaar start de inrichting van de politiepost. "Die verhuis staat gepland eind 2018 of begin 2019", aldus de burgemeester. "Wat er zal gebeuren met hun huidige locatie op de Botermarkt wordt nog bekeken. Ook de Lijnwinkel verhuist trouwens straks van hun container op het busstation naar een volwaardig gebouw in de Ardooisesteenweg."





Speelse spuitkopjes

Wat nog rest, is de afwerking van het Stationsplein. Ter hoogte van het viaduct aan de Ardooisesteenweg werd de doorgang breder gemaakt voor een betere verbinding tussen het stadscentrum en de wijk Krottegem. "De doorsteek onder het viaduct wordt uitgelicht met ledverlichting en in juni komen er speelse spuitkopjes die mede dankzij het standbeeld 'Spelende Kinderen' van Isidoor Goddeeris de kinderen moeten uitnodigen om zich uit te leven. Ook moet een combinatie van netten en pinnen ervoor zorgen dat er een einde komt aan de duivenoverlast", weet de burgemeester."





Tegen de Batjes moet de stationsbuurt volledig klaar zijn. "Later in de zomer voorzien we een volksfeest om het einde van de werken te vieren", besluit Kris. "Over de timing en de invulling zijn we volop aan het onderhandelen met de handelaars van het Stationsplein."