Cowboys en -girls feesten in Jacob Van Maerlantlaan 25 augustus 2018

02u37 0

De wijkbewoners van de Jacob Van Maerlantlaan in Roeselare hebben de cowboylaarzen en stetsons bovengehaald voor een buurtfeest in het thema country en western.





75 cowboys en cowgirls kwamen bijeen voor een gezellig drink- en eetfestijn. Gelijktijdig werden de nieuwe bewoners verwelkomd. Het wijkfeest was ondertussen al aan z'n vijfde editie toe en groeit jaar na jaar.





(CDR)