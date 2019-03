Controleurs keren cannabiswinkel De Farmerie ondersteboven: verscheidene producten in beslag genomen VHS

20u09 0 Roeselare De Farmerie, de winkel in de Ooststraat waar je sinds eind januari van dit jaar legaal cannabis kan kopen, kreeg woensdag controleurs over de vloer. Er werden diverse inbreuken vastgesteld en bepaalde producten werden in beslag genomen.

Het was het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de FOD Volksgezondheid die, bijgestaan door de politie van de zone RIHO, de controle uitvoerden. De winkel werd ondersteboven gekeerd. De controleurs stelden diverse inbreuken vast en namen bepaalde producten mee voor onderzoek. Coffeeshop De Farmerie wordt gerund door Floris Verschuere en Florence Peel. Zij verkopen zogenaamde CBD-producten (olie en verzorgingsproducten). CBD is één van de hoofdbestanddelen van cannabis maar niet de stof waar je high van wordt. In de winkel kan je ook plukjes cannabis kopen, weliswaar met een THC-waarde onder de 0,2 procent.