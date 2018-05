Container met tien ton oud ijzer kantelt op rotonde 05 mei 2018

02u33 0

Op de rotonde aan JB Motorsport is gisterenochtend rond 9.30 uur een aanhangwagen met tien ton oud ijzer gekanteld. Ter hoogte van de bocht aan het gebouw van de Roeselaarse Kajakvaarders sloeg de aanhangwagen van de landbouwtractor van Geert D. uit Roeselare om. De container en de lading kwamen tegen de omheining van de kajakclub terecht. De tractor zelf bleef rechtop staan. Er raakte niemand gewond. Het duurde zo'n twee uur voor de rotonde opnieuw vrij was. Tijdens de opruimwerken bleven zowel de Graankaai als de Kachtemsestraat afgesloten. Een vrachtwagen van de handel in oude metalen Depla uit Meulebeke haalde de container met oud ijzer op. (LSI)