Clubsupporter riskeert drie jaar stadionverbod na vuistslag tegen agent in burger Alexander Haezebrouck

13 maart 2019

16u14 0 Roeselare Een 36-jarige supporter van Club Brugge riskeert drie jaar stadionverbod omdat hij op 20 september 2017 een agent geslagen heeft die de man in een houdgreep nam na tumult in het stadion van Roeselare. Yourik V. beet ook een andere agent.

Clubsupporter Yourik V. (36) uit Staden ging op 20 september 2017 kijken naar de bekermatch tussen KSV Roeselare en Club Brugge in het stadion van Roeselare op Schiervelde. Hij zat als Clubsupporter in de tribune van de Roeselare supporters. Tijdens de wedstrijd was er al een incidentje met de schoonbroer van Yourik V. “Na de wedstrijd zag hij dat zijn schoonbroer opnieuw belaagd werd toen hij het stadion wou verlaten”, zei de procureur. “Hij probeerde zijn schoonbroer te helpen, maar agenten in burger namen de man in een houdgreep. Hij kon zich los wurmen en gaf een agent een vuistslag in een het gezicht, een andere agent kreeg een beet.”

De agenten waren in burger, maar zeker een van hen heeft zich kenbaar gemaakt als agent. “Nochtans wist hij echt niet dat het om agenten ging”, pleitte de advocaat van Yourik V., die opschorting van straf vraagt. “Eens hij dat doorhad, is hij gekalmeerd.” Yourik V. werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. Vonnis op 10 april.