Club Roeselare zoekt jeugdspelers CDR

18 april 2019

08u02 0

De jeugdwerking van Club Roeselare is in functie van volgend seizoen op zoek naar jeugdspelers van diverse leeftijden , gaande van de U6 tot de E12. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ashley Muylle op 0472/93.84.68 of zijn welkom op de introductiedag volgende week woensdag 24 april vanaf 17.30 uur in het Rodenbachstadion. De jeugdtrainers voor volgend seizoen worden op zaterdag 27 april voorgesteld tijdens de eindeseizoendrink in de kantine van het Rodenbachstadion. Dit vanaf 19 uur. Iedereen is welkom.