Club Roeselare organiseert introductiedag voor jeugdspelers

27 maart 2019

Club Roeselare organiseert op woensdag 24 april een introductiedag waarbij ze op zoek gaat naar nieuwe jeugdspelers. Iedereen is uitgenodigd voor een vrije training waarbij kennis gemaakt kan worden met de vereniging, de accenten die ze leggen, hun toekomstplannen en natuurlijk het trainen zelf. De introductiedag richt zich op kinderen vanaf 4 tot en met 11 jaar en vindt plaats in het Rodenbachstadion aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt 42. De jeugdspelers met hun ouders zijn welkom vanaf 17.30 uur. Na een korte inleiding wordt er getraind tussen 18 en 19 uur. Achteraf is er voor iedereen een leuk aandenken. Om alles in goeie banen te leiden, vraagt Club Roeselare wel om in te schrijven via ashley.muylle@hotmail.com.