CLB na 11 jaar eindelijk volledig in het nieuw 17 maart 2018

02u28 0 Roeselare Na niet minder dan 11 jaar wachten zit het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in de Kattenstraat eindelijk volledig in het nieuw. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) knipte er gisterenavond het lintje officieel door.

Het CLB begeleidt een 57-tal scholen gelegen in Ardooie, Roeselare, Staden, Moorslede, Hooglede en Ledegem of zo'n 18.000 leerlingen. Dit vanuit een pand dat vrij gedateerd was toen er in 2006 grootschalige werken startten.





"Ons gebouw bestaat uit drie vleugels. De oudste dateren uit 1914 en de jaren 60", weet directeur Patrick Lanszweert. "Toen ik in 2002 directeur werd, was er al sprake van verbouwingen maar in 2007 konden de eigenlijke werken starten. Fasegewijs scheidden we de publieks- en personeelsruimtes volledig van elkaar waardoor we professioneler kunnen werken. Het onthaal, de wachtruimte, de gesprekslokalen en de twee circuits voor de medische consulten werden allen aangepakt."





Net omdat het CLB in gebruik zou kunnen blijven tijdens de werken werden die fasegewijs uitgevoerd.





"Dat verklaart voor een deel de lange termijn van de werken. Eerst moest er telkens een fase afgewerkt zijn vooraleer de volgende kon starten. Maar we liepen ook vertraging op door de aanwezigheid van asbest. Maar uiteindelijk kunnen we vandaag stellen dat onze nieuwbouw nu volledig operationeel is. Ik ben een gelukkig man. Het resultaat zal ons snel doen vergeten dat de werken zolang aansleepten."





(CDR)