Circus Barones strijkt neer op Heilig Kruisplein CDR

29 januari 2019

08u47 0

Circus Barones slaat van 13 tot en met 17 februari de tenten op het Heilig Kruisplein op. Ze brengen er zeven voorstellingen van hun nieuwe show ‘Surprise’. Groot en klein zullen er betoverd worden door een programma vol traditionele warden, met artiesten, clowns en dieren. De show duurt twee uur en vindt plaats in een verwarmde circustent. De voorstellingen vinden plaats op woensdag 13 februari om 15 uur, vrijdag 15 februari om 18 uur, zaterdag 16 februari om 15 en om 18 uur en op zondag 17 februari om 11 en 15 uur. De show op zondag om 11 uur is trouwens voor alle bezoekers tegen kinderprijzen.

Wij mogen alvast 20 gratis duo tickets ter waarde van 50 euro weggeven voor de show op vrijdag 15 februari om 18 uur. Het enige wat je hiervoor moet doen is zo snel mogelijk een mailtje sturen naar circusbarones.secretariaat5@gmail.com met vermelding van je naam, volledig adres en de naam van deze krant. Per woon- en mailadres kan er maar 1 duo ticket gewonnen worden. De winnaars worden per mail verwittigd. Op 15 februari ligt de lijst met winnaars aan de kassa. Je dient enkel je paspoort en de mail die je kreeg mee te nemen.