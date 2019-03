Circulatiemanager moet opmaak mobiliteitsplan voor Rumbeke in goede banen leiden CDR

19 maart 2019

07u24 0 Roeselare Rumbeke krijgt een nieuw circulatieplan. Dat is het resultaat van de hetze rond het al dan niet knippen van de Maria’s Lindestraat. Het stadsbestuur stelt daarvoor een een circulatiemanager aan, een onafhankelijk expert die het aanspreekpunt is tussen de stad, het studiebureau en de bewoners.

In eerste instantie worden de verschillende problemen, van onveiligheid voor de zwakke weggebruiker tot doorgaand zwaar verkeer, in kaart gebracht. “Op basis van die resultaten zullen we maatregelen voorstellen”, weet mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V). “We gaan nu eerst onderzoeken hoe we de problemen in kaart kunnen brengen en we de impact van mogelijke maatregelen kunnen inschatten. Daarbij zullen de bewoners betrokken worden. We willen samen maatregelen en acties uitwerken om een oplossing te vinden. We gaan voor een aangename, toegankelijke dorpskern in Rumbeke, aangename en veilige fietsroutes met de aanduiding op welke plaats welke fietsinfrastructuur gewenst is en een vlotte doorstroming van en bereikbaarheid met het openbaar vervoer. We willen het verkeer zo leiden dat de vlotte bereikbaarheid van het centrum en de woonzones behouden blijft en dat doorgaand verkeer uit de woonzones geweerd wordt.”