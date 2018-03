Chocoholics proeven roze chocolade op Lokaalmarkt 24 maart 2018

Naast witte, melk- en pure chocolade is er voortaan ook roze chocolade. De 'Ruby' is ontwikkeld door fabrikant Callebaut en werd gisteren door Chocolaterie Van Parijs gelanceerd op de Lokaalmarkt. "We zijn de eerste in het Roeselaarse die mogen uitpakken met de Ruby", vertelt Myriam Vanhaverbeke. "We maakten volle paaseitjes en karakken van onze bestelling zodat men kan kennismaken met de pure smaak van dit natuurproduct." Echte chocoholics zoals Kristof Kerckenaere waren er als de kippen bij om de Ruby te ontdekken. "Sinds ik enkele weken terug in de krant over roze chocolade las, zat ik ongeduldig te wachten tot ik die kon proeven", zegt Kristof. "Het is lekker, maar ik had hem wat specialer verwacht." (CDR)