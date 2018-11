Chirumbero viert 50ste verjaardag 06 november 2018

02u25 3

Chirumbero werd op het stadhuis ontvangen naar aanleiding van hun 50-jarig bestaan. Sinds 1968 is is Chirumbero een bijzonder populaire jeugdbeweging in Rumbeke. Ze richten zich uitsluitend op meisjes en bezorgden door de jaren heen al verschillende generaties leuke zaterdagnamiddagen. Vandaag telt de Rumbeekse Chiro ruim 200 leden. Sinds vorig jaar huizen ze in een lokaal in de Koestraat, waarvoor ze zelf centen bijeenspaarden.





(CDR)