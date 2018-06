Chiroleider (26) bijna doodgeslagen op Batjes JONGEREN VAN 17 TOT 21 STARTEN MASSALE VECHTPARTIJ OP TERRAS LIEVEN SAMYN

25 juni 2018

02u41 0 Roeselare Bij een massale vechtpartij op de Roeselaarse Batjes is zaterdagavond een 26-jarige Chiroleider uit Roeselare levensgevaarlijk gewond geraakt. Zes anderen kregen rake klappen. Vijf jongeren tussen 17 en 21 jaar uit Roeselare konden nog 's nachts opgepakt worden en zitten in de cel.

Het was nog gezellig, zaterdagavond rond 22.30 uur op het terrasje van 't Kaashoeveke langs de Ardooisesteenweg. De eerste zonovergoten Batjesdag naderde het einde toen een BMW met een vijftal jongeren erin plots langs de nadars op de weg wou rijden. Enkele Batjesgangers wezen hen erop dat de straat was afgesloten. "Meteen regende het verwijten", vertelt uitbaatster Fabienne Cornillie (51) van 't Kaashoeveke. "Uiteindelijk reed de auto toch door tot aan de nachtwinkel wat verderop. Maar nauwelijks enkele minuten later keerden die gasten met minstens tien terug. Ze kwamen uit twee richtingen op het terras af en begonnen in het wilde weg klanten op het terras klappen te geven. Ze hadden matrakken bij en hadden broeksriemen rond de vuisten gebonden om met de gesp te kunnen slaan. Een echte raid."





Toestand fel verbeterd

Op het terras zat een vriendengroepje van Chiro 't Trefferke. Zij probeerden de agressievelingen nog wat te bedaren maar dat had een averechts effect. Leider Wannes Steyaert kreeg een fikse slag waardoor hij met zijn hoofd achterover op de straat viel en meteen bewusteloos bleef liggen. "Mijn echtgenoot belde meteen de politie en ontfermde zich over Wannes", vervolgt Fabienne. "Maar ook hij kreeg nog een stamp in het gezicht. Van zodra de bendeleden de zwaailichten van de MUG, ambulances en politie zagen, stoven ze weg."





De tol van de vechtpartij bleek niet min. Wannes Steyaert liep een dubbele hersenvliesbloeding, een schedelbreuk en een zware hersenschudding op. Hij verkeerde een tijdlang in levensgevaar maar gisteren verbeterde zijn toestand zienderogen. Al herinnert hij zich niets meer van het voorval. Een ander slachtoffer verloor enkele tanden, iemand liep een kaakbreuk op. "Die uren onzekerheid waren ondraaglijk", klinkt het bij moeder Ragnhild. "En waarom? Dit kan absoluut niet! Er zijn altijd idioten die de boel bederven. Mijn vertrouwen in de medemens heeft een serieuze deuk gekregen. Houden de daders er eigenlijk wel rekening mee hoeveel levens ze met hun daden verwoesten? Wannes had dood kunnen zijn. Zijn Chirokamp is naar de vaantjes, zijn job als arbeider zal hij een tijdlang niet kunnen uitoefenen..."





Vijf jongeren opgepakt

"Ik heb de hele nacht niet geslapen", aldus nog Fabienne. "Ik heb gehuild en gebeden voor Wannes. Gelukkig is zijn toestand verbeterd."





Dankzij de beschrijving van de nummerplaat van de wagen kon de politie van de zone Riho nog zaterdagnacht zelf vijf jongeren oppakken, vier meerderjarigen van 18, 19 en 21 en een minderjarige van 17. Twee van hen zijn broers.





Ze zitten in de cel en worden vandaag voor de onderzoeksrechter geleid. Die zal beslissen of ze verder in de gevangenis moeten blijven. De minderjarige verdachte zal voor de jeugdrechter worden geleid.